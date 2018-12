Licheri-Ciccantelli (SI) ringraziano l’on. Muroni per aver portato in Parlamento il tema della sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso

gianluca Dic 10,2018

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa a firma di Stefano Ciccantelli – segretario provinciale SI Teramo e Daniele Licheri – segretario regionale SI Abruzzo :

L’Osservatorio indipendente sull’Acqua ha diffuso una nota pubblica annunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare sulla sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso ad opera dell’Onorevole Rossella Muroni eletta nelle liste di LeU e componente della Commissione Ambiente della Camere dei deputati. Come rappresentanti del partito regionale e provinciale di Sinistra Italiana insieme alle compagne e ai compagni della sezione di Teramo città ringraziamo vivamente l’on. Muroni per aver portato il tema in Parlamento dando voce ai tanti attivisti e cittadini che da anni si battono sul fronte delle mobilitazioni per l’acqua. Non è la prima volta che la questione interessa le più alte sfere istituzionali di questo paese per il tramite di rappresentanti e forze politiche della sinistra ambientalista.

Già l’anno scorso infatti nelle ore immediatamente successive al gravissimo episodio del 9 maggio quando la Ruzzo reti dichiarò l’acqua non potabile ci adoperammo per il tramite dell’On. Serena Pellegrino per un’interrogazione urgente co-firmata dall’allora capogruppo di Sinistra Italiana Giulio Marcon che si rivelò molto utile nella sua discussione parlamentare per individuare elementi di novità rispetto ai fondi che già erano stati stanziati in passato per la messa in sicurezza. Successivamente abbiamo partecipato a tutte le iniziative organizzate dalle associazioni e dagli ambientalisti ed in particolar modo dall’Osservatorio indipendente sull’Acqua del Gran Sasso che torniamo a ringraziare per aver promosso la straordinaria manifestazione dell’11 novembre a cui aderimmo attraversando le strade di Teramo con un nostro spezzone e una delegazione guidata dall’On. Giovanni Paglia, allora membro della Commissione Finanze.

L’azione parlamentare dell’On. Muroni si inserisce quindi in un percorso obbligatorio per una sinistra moderna, radicale ed ecologista in grado di rimettere al centro le priorità del paese e dei territori e tra queste vi è senza dubbio il diritto alla sicurezza di un bene primario e vitale come l’acqua.