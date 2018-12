Domani inaugurazione della IV edizione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna

gianluca Dic 07,2018

Castel Castagna. Tutto pronto per l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna, in programma domani, 8 dicembre, alle ore 17, nello spazio antistante la millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano. Nell’occasione sarà svelata la statua di due metri di altezza dedicata al nuovo cittadino onorario del piccolo borgo teramano, onorificenza acquisita a buon diritto alla quarta edizione dell’iniziativa che richiama migliaia di visitatori da tutto l’Abruzzo e da fuori regione:

“In occasione dell’inaugurazione ci saranno le vere renne di Babbo Natale e tanti gadget, dolci e soprese per tutti i piccoli visitatori – annuncia la sindaca di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis -. Inoltre, si terrà lo spettacolo Baita degli Elfi Golosoni nell’ambito del circuito Abruzzo dal Vivo Winter, con artisti che intratterranno il pubblico con musica, canti e luci. Naturalmente all’interno della Baita, come sempre ad ingresso totalmente gratuito, si potrà partecipare alle tante attività e laboratori ludico-didattici, imbucare la letterina di Babbo Natale, fare un giro nell’ampia area esterna addobbata a bordo della slitta e visitare la nuovissima dépendance stracolma di dolciumi, visitare i mercatini natalizi e degustare le specialità vendute dai produttori locali”.

La Casa di Babbo Natale potrà essere visitata per tutto il periodo delle festività natalizie con i seguenti orari: ore 9.00-13.00 e 15.30-20.00 dal 9 al 23 dicembre e tutte le domeniche; solo il pomeriggio, ore 15.30-20.00, dal 24 dicembre al 6 gennaio, inclusi il 25, 26 dicembre e 1° gennaio (info: tel. 0861/697250- 340/7572312).