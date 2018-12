Teramo: in arrivo le somme per i CAS di Agosto, Settembre e Ottobre

gianluca Dic 06,2018

E’ stato incassato dal Comune il nuovo trasferimento dal COR Abruzzo della somma con la quale sarà possibile liquidare il Contributo di Autonoma Sistemazione relativo ai mesi di Agosto, Settembre e Ottobre.

Gli uffici comunali sono stati particolarmente impegnati nel predisporre tutti gli atti necessari a garantire il trasferimento delle somme ai beneficiari e grazie a questo, già dalla prossima settimana le rispettive somme saranno a disposizione degli aventi diritto, con le differenziazioni temporali proprie di ciascun istituto di credito.

Giova sottolineare che – nonostante la nota carenza di personale – l’ufficio sisma ha prodigato il massimo impegno per assicurare il tempestivo pagamento del CAS, accelerando i tempi connessi alle non semplici pratiche burocratiche legate agli effettivi accrediti.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto ringrazia gli uffici municipali che continuano a seguire l’iter con particolare impegno tanto da garantire la celerità dei pagamenti non appena ricevute le somme dal COR Abruzzo, e ringrazia anche e soprattutto gli sfollati che continuano a mostrare grande dignità in un fase così difficile e impegnativa.

L’Assessore competente Simone Mistichelli, dal canto suo, ricorda che i ritardi nei pagamenti non sono determinati dal Comune ma vengono causati dai tempi diluiti con i quali le somme pervengono al Comune ma assicura che, come accaduto fino ad oggi, sarà sua particolare premura seguire le procedure al fine di assicurare alle persone che hanno diritto al contributo, la più completa e puntuale assistenza.