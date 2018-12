Via del Sale dal mar Adriatico al mar Tirreno attraverso gli Appennini tra storia ed idee di valorizzazione

gianluca Dic 04,2018

La Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri, Wolftour, Graziano Paolone e Angelo Panzone raccontano il giorno 6 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Penne LA VIA DEL SALE, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Comune di Penne e la preziosa collaborazione della Coop. COGECSTRE.

La serata avrà luogo nella splendida cornice del centro storico di Penne, uno dei Borghi più Belli d’Italia, parte integrante dell’antico itinerario presentato. Obiettivo di questo evento è la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, enogastronomico, artigianale e paesaggistico dei territori percorsi dal cammino “La Via del Sale”, ma anche la creazione di un prodotto turistico incentrato sulle tradizioni, i sentieri, i paesaggi ed i prodotti legati ai cammini e al turismo lento.

La Via del Sale o “via ad salinas” è una “rotta” commerciale ancestrale, la sua origine si perde nella notte dei tempi. Alcuni la vogliono addirittura risalente alle migrazioni pelasgiche. Oggi il rilancio della “via ad salinas” rappresenta una iniziativa turistica sinergica di un territorio quale risposta alla crisi economica e agli infausti eventi che hanno colpito l’area geografica dal 2009 in poi. In Abruzzo il percorso si traduce in 16 tappe a partire da Pineto, passando per Atri, Farindola fino all’Aquila ed attraversando anche il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, la Riserva Naturale dei Calanchi, Riserva Naturale Castel Cerreto e Riserva Naturale del Lago di Penne. Lo scopo è di far digitalizzare il tracciato nell’atlante dei Cammini d’Italia, ovvero in un vero e proprio atlante della rete della mobilità slow in Italia, realizzato dal Mibact e al momento contiene 41 cammini come Italia Coast to Coast (da Portonovo a Orbetello) e il Cammino di Assisi (da Dovadola ad Assisi).

Grazie alla geolocalizzazione dell’APP Wave Tour, sarà possibile conoscere la propria posizione, dato che è presente un sistema informativo territoriale (SIT) ideato e strutturato per un progetto di valorizzazione culturale. L’innovazione del servizio nasce per la necessità di raccogliere in un unico contenitore le informazioni principali e i contenuti di interesse di spicco per presentare un Nuovo Abruzzo al turista Il progetto mira anche a ri-connettere le imprese locali mediante il circuito Abrex. Il Credito Commerciale Abrex di Chieti è uno strumento finanziario e di marketing innovativo che da sostegno e aiuto alle imprese territoriali. Il sistema, infatti, si basa sugli scambi di beni e servizi all’interno della rete di aziende per creare nuove economie.

Parallelamente alle Vie del Sale, toccando territori comuni e storicamente importanti, procede l’iter per il riconoscimento regionale dei Cammini delle “Vie di Adriano”. Un progetto ambizioso che sarà illustrato dall’archeologa Maria Cristina Mancinelli. L’itinerario che va da Hatria ad Italica in Spagna, oltre a ripercorrere l’antica viabilità attraverso forme di turismo sostenibile toccando i punti salienti della vita del noto imperatore, di origini italiche della città di Hatria, affonda le sue radici nella nascita e configurazione dell’Europa stessa, rispondendo a tutti i criteri enunciati dall’UE per il posizionamento e riconoscimento di un “Itinerario Culturale Europeo”.