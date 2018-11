La sottosezione di Giulianova dell’U.N.I.T.A.L.S.I. festeggia i 10 anni dalla sua fondazione

Giulianova. Domenica 2 dicembre sarà una grande giornata di festa per la sottosezione di Giulianova dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), che celebrerà non soltanto la Giornata dell’Adesione insieme a tutte le altre sedi dell’associazione in Italia, ma anche i 10 anni dalla sua fondazione.

La giornata, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Teramo, del Comune di Giulianova, della Diocesi di Teramo-Atri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inizierà alle ore 9.30 presso il Museo d’arte dello Splendore (Viale Splendore 112 – 3° piano) dove si svolgerà il convegno “La Gioia del servizio sul territorio”, durante il quale si parlerà del significato e l’importanza di aiutare chi ha una disabilità o una malattia. Interverranno Antonio Diella, presidente nazionale UNITALSI, la dott.ssa Reana Di Girolamo, psicologa del Centro E. Bignamini e referente della Fondazione Don Carlo Gnocchi, e Padre Luigi Del Vecchio, assistente ecclesiastico della sottosezione UNITALSI di Giulianova.

A seguire verrà presentato il progetto nazionale dell’UNITALSI “Botteghe Diverse”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un vero e proprio laboratorio d’Arte, che ha l’obiettivo di dare la possibilità alle persone con disabilità di raggiungere una maggiore inclusione sociale attraverso la conquista di un ruolo creativo e/o produttivo.

Alle 11.30, al Santuario Madonna dello Splendore, il Vescovo di Teramo-Atri Mons. Lorenzo Leuzzi celebrerà la Santa Messa con il rito dell’adesione.

Alle 13 è previsto il pranzo per i Soci all’Istituto Alberghiero “Crocetti-Cerulli” di Giulianova e a seguire un pomeriggio di animazione con musica e balli. Alle 17 concluderà la giornata il saluto del presidente dell’UNITALSI di Giulianova, Dante Luciani.

“Si tratta – dichiara Dante Luciani, presidente dell’UNITALSI di Giulianova – di un’importante iniziativa sul nostro territorio che mira, innanzitutto, a rinnovare l’impegno di tutti coloro che quotidianamente offrono un cammino di fede e di speranza a fianco dei più deboli, di chi soffre e di chi cerca la felicità nonostante le grandi difficoltà che la vita ha posto loro innanzi. Insieme con il nostro vescovo mons. Lorenzo Leuzzi vogliamo festeggiare i 10 anni in cui i volontari unitalsiani hanno svolto servizio nelle foranie di Giulianova e della Val Vibrata”.

“Festeggiare – aggiunge Alessadra Bascelli, presidente dell’UNTIALSI Abruzzo – in una sola giornata due appuntamenti così importanti rappresenta davvero un’occasione speciale. Nella giornata dell’adesione ogni unitalsiano rinnova il suo sì verso l’associazione e il servizio che è chiamato a svolgere, e quest’anno i volontari di Giulianova lo faranno anche ripensando a questi 10 anni in cui si sono messi in gioco e sono riusciti a creare questa realtà che oggi è molto florida e attiva”