Il Centro Coni Atletica Vomano diventa un marchio di qualità

gianluca Nov 19,2018

La Società sportiva Atletica Vomano, in occasione della festa di lancio del progetto “Per gioco, per sport” organizzato a Teramo il 18 novembre dal Comitato regionale del Coni, ha ricevuto la targa di riconoscimento di Centro di orientamento e avviamento allo sport qualificato. Come richiesto dagli organizzatori, in rappresentanza del Centro Coni Atletica Vomano, dieci tesserati con età compresa dai 10 ai 14 anni si sono cimentati, insieme a coetanei di altri centri provenienti da tutto l’Abruzzo, in percorsi tecnici preventivamente preparati durante le sedute di allenamento e di scambio con i partner Asd Le Torri del Vomano e Asd la Fionda Floriano, seguito da un eccellente terzo tempo offerto dagli organizzatori.

Il Centro Coni di orientamento e avviamento allo Sport Atletica Vomano, al secondo anno di adesione al progetto promosso dal Coni nazionale attraverso i propri Comitati e Scuole regionali dello sport, ha messo a disposizione dei propri tesserati, di età compresa dai 5 ai 14 anni, un’offerta di attività differenziata per fasce di età (5-7; 8-10; 11-14 anni), personale adeguatamente aggiornato e formato dai docenti della Scuola regionale dello sport Abruzzo, al fine di garantire attraverso il gioco, l’attività motoria e sportiva, la diffusione di principi basati sul rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo e delle regole e i valori del benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione e inclusione di soggetti svantaggiati, oltre a un sano e corretto stile di vita.

Il Centro Coni di orientamento e avviamento allo sport dell’Atletica Vomano offre, almeno due volte alla settimana, presso le sedi operative di Roseto degli Abruzzi, (periodo invernale presso la tensostruttura dell’Istituto superiore “V. Moretti” e nel periodo estivo presso il campo sportivo Fonte dell’olmo), a Montesilvano presso la pista di atletica leggera in via Senna e a Pagliare di Morro D’Oro presso il Centro danza “Palestra Sport Centre” ai propri tesserati e agli alunni degli Istituti scolastici comprensivi che hanno dato la propria adesione, l’opportunità di fare molteplici esperienze al fine di acquisire un bagaglio motorio più ampio possibile e tradurlo in abilità motorie e sportive generali, speciali e specifiche.

Infatti, ogni partecipante del Centro Coni Atletica Vomano viene coinvolto in un percorso di orientamento ed avviamento alla pratica sportiva che si adatta alle caratteristiche psico-fisiche di ciascuno, allo scopo di contrastare il fenomeno di abbandono, favorendo l’inclusione e valorizzando il talento, attraverso la multilateralità che consiste nell’utilizzo di molteplici mezzi e strategie per apprendere e sviluppare il maggior numero di abilità motorie e sportive sollecitando i diversi aspetti del movimento, dove i partecipanti e i tecnici hanno la possibilità di confrontarsi, nella logica dell’alternanza nelle diverse discipline, a partire dall’atletica leggera, la danza, il mini basket, mini volley, tornei di scacchi e giochi popolari. Lo staff del Centro Coni Atletica Vomano è attualmente composto dal Coordinatore Gabriele Di Giuseppe in qualità di tecnico allenatore; Prof. Berardo Micolucci; Prof. Guido Botondi; Prof.ssa Giulia Collevecchio; Luca Di Giuseppe e Federica Taraschi studenti in scienze motorie; l’insegnante di danza Elisa Falasca. Lo staff tecnico, nel prossimo fine settimana 23 e 24 novembre, a Fermo, prenderà parte al weekend di Formazione continua per lo Sport organizzato dalla A.S.C. Academy, considerando l’aggiornamento tecnico una priorità assoluta.