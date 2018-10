Giulianova: domani in Comune le celebrazioni per i 20 anni della Commissione Pari Opportunità

gianluca Ott 19,2018

Giulianova. Domani, 20 ottobre, alle ore 11 in Sala consiliare manifestazione in occasione del ventennale dell’istituzione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova.

Prenderanno la parola, moderati dalla giornalista Azzurra Marcozzi, la sindaco facente funzioni Nausicaa Cameli, la presidente della CPO di Giulianova Marilena Andreani e la demo-etno-antropologa Alessandra Gasparroni, la quale relazionerà su “La storia al femminile. Tempi e donne d’Abruzzo”.

“Il Comune di Giulianova – ricorda Nausicaa Cameli – è stato tra i primi Enti nella provincia di Teramo ad aver modificato il proprio Statuto per garantire la presenza delle donne in Giunta. Un percorso lungo venti anni che davvero ha cambiato la storia della politica nella nostra città e la storia delle donne, costituendo un punto di svolta per l’affermazione della rappresentanza di genere, per il lavoro effettuato in collaborazione con le scuole nonché per sensibilizzare ed educare i giovani verso la non violenza ed il rispetto di genere”.