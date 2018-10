Teramo: “Prima che te lo dicano altri” di Marino Magliani allo Scambialibro

gianluca Ott 18,2018

Teramo. L’associazione culturale Detto Tra Noi la presenterà nell’ambito di Scambialibro “Prima che te lo dicano altri” di Marino Magliani. Appuntamento per sabato 20 ottobre alle ore 19:00 presso la Sala consiliare della Provincia in presenza dell’autore e di Pina Manente in qualità di moderatrice; l’evento si svolge in collaborazione con il Festival delle Narrazioni di Sulmona, evento dedicato all’importanza delle parole, in tutte le loro forme e i loro usi.

Il Libro

Prima di essere un cacciatore, bracconiere e agricoltore solitario, Leo Vialetti è stato un bambino della Val Prino nell’Italia del boom che non è mai arrivato in una Liguria di frontiera in cui crescere senza padre significa diventare grandi troppo presto.

è una storia durissima di formazione che racconta, con una lingua lirica, affilata e precisa, di un affetto che travalica i confini spazio-temporali per restituirci l’avventura epica per eccellenza: la ricerca delle proprie radici.