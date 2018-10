Dimensione Volontario ONLUS offre gratuita consulenza per accedere ai contributi per le imprese turistiche

gianluca Ott 17,2018

Ieri mattina l’Associazione Dimensione Volontario ha partecipato, con una nutrita delegazione, alla conferenza stampa di presentazione del bando sul turismo sostenibile da parte dell’assessore alle Politiche sociali, Marinella Sclocco, dell’assessore al Turismo, Giorgio D’Ignazio, del direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Francesco Di Filippo e della funzionaria regionale Patrizia Di Sipio.

“La nostra Associazione in questi mesi sta aprendo un nuovo interessante capitolo della sua vita: contribuire al rafforzamento dell’offerta turistica migliorando il nostro territorio e rendendolo più inclusivo.

Per noi l’integrazione reale si avrà quando riusciremo a rendere tutta la nostra Regione fruibile al 100%! Noi ci crediamo e per questo stiamo già realizzando il progetto “IN…FORMA. VIAGGIO SOCIALE”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo con 89’000,00 €.

Questo nuovo bando da 11 milioni andrà a finanziare l’ammodernamento, il recupero e la riduzione della vulnerabilità del patrimonio turistico-ricettivo esistente in Abruzzo sostenendo e promuovendo strutture ricettive certificate e qualificate in armonia con l’ambiente. Nello specifico, gli interventi potranno riguardare strutture ricettive alberghiere come alberghi, residenze turistiche alberghiere e alberghi diffusi, strutture ricettive all’aria aperta come campeggi e villaggi turistici e strutture ricettive extralberghiere come residenze di campagna, case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi montani e rifugi escursionistici così come bersaglio dell’iniziativa potranno essere anche gli stabilimenti balneari per opere di ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione e ampliamento di esercizio esistente.

Noi crediamo che sia una grande opportunità per il nostro territorio e per questo l’Associazione Dimensione Volontario offre consulenza gratuita per coloro che vogliono delucidazioni per partecipare al bando”.

Per info e appuntamenti:

info@dimensionevolontario.it