Eletti i nuovi segretari delle undici sigle sindacali della Cgil di Teramo

gianluca Ott 10,2018

Sono terminati gli undici congressi provinciali delle diverse categorie sindacali della Cgil teramana che hanno portato all’elezione dei nuovi segretari e dei nuovi direttivi. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questa prima fase congressuale che si è svolta in giro per la nostra provincia e ci ha permesso, ogni giorno, di confrontarci con un territorio, una realtà nuova, di ascoltare amministratori, lavoratori e rappresentanti di quella società civile che, quotidianamente, vive e lavora nel teramano” sottolinea il Segretario provinciale della Cgil, Giovanni Timoteo.

“Sono numerosi ed interessanti gli spunti che abbiamo raccolto e, con questi, proposte, suggerimenti, ma anche sollecitazioni e richieste di sostegno che vengono dal nostro comprensorio: queste saranno analizzate e dibattute nel corso del Congresso Provinciale della Cgil che si terrà lunedì 22 e martedì 23 ottobre, presso il Campus dell’Università degli Studi di Teramo, e che vedrà ovviamente la presenza di tutti i delegati e dei segretari appena eletti nelle varie sigle” dichiara il Segretario provinciale della Cgil.

Questo i nuovi segretari eletti:

• Venerdì 28 ottobre, Sede provinciale della Cgil a Teramo, FISAC (Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazione e Credito): segretario eletto Gaetano De Lauretis, uscente Mauro D’Ignazio per fine mandato.

• Sabato 29 settembre, Fano Adriano, Slc (Sindacato Lavoratori della Comunicazione): segretaio eletto Pietro Esposito, riconfermato.

• Domenica 30 settembre, Tossicia, Filt (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti): segretario eletto Domenico Fontana, uscente Davide Di Sabatino per fine mandato.

• Lunedì 1 ottobre, Controguerra, Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici): segretario eletto Mirco D’Ignazio, riconfermato.

• Martedì 2 ottobre, Castelli, Flc (Federazione Lavoratori della Conoscenza): segretario eletto Adolfo Braga, riconfermato.

• Mercoledì 3 ottobre, Nerito, Flai (Federazione Lavoratori AgroIndustria): segretario eletto Franco Di Ventura, riconfermato.

• Giovedì 4 ottobre, Civitella del Tronto, Filctem (Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture): segretario eletto Giampiero Dozzi, riconfermato.

• Venerdì 5 ottobre, Sede del Parco a Isola del Gran Sasso, FP (Funzione Pubblica): segretario eletto Pancrazio Cordone, riconfermato.

• Venerdì 5 ottobre, Colledara, Fillea (Federazione Italiana Lavoratori Legno ed Affini): segretario eletto Corrado Peracchia, segretario uscente Silvio Amicucci per fine mandato.

• Lunedì 8 ottobre, Teramo, Filcams (Federazione Italiana Lavoratori, Commercio, Turismo e Servizi): segretario eletto Emanuela Loretone, riconfermato.

• Martedì 9 ottobre, Montorio al Vomano, Spi (Sindacato Pensionati Italano): segretario eletto Giuseppe Oleandro, riconfermato.

“A nome della Cgil provinciale di Teramo voglio ringraziare, sinceramente, i segretari ed i delegati uscenti per l’ottimo lavoro che hanno svolto in questi anni nella nostra provincia – conclude Timoteo – con l’occasione vogliamo formulare i migliori auguri ai segretari eletti, certi che confermeranno, con l’azione quotidiana, il cammino tracciato nella storia della Cgil teramana che è stata sempre protagonista nella tutela dei diritti del mondo del lavoro”.