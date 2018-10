Abruzzo, prevenzione sismica. Mazzocca: “Come richiedere visite tecniche e soluzioni”

gianluca Ott 01,2018

Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca promuove su territorio abruzzese l’iniziativa “Diamoci una Scossa” costituita dalla 1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica (30 Settembre) e dal Mese della Prevenzione Sismica (Novembre 2018).

“Diamoci una scossa” è la campagna nazionale sulla prevenzione attiva ideata allo scopo di raggiungere il concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese con maggiori opportunità di crescita e sviluppo.

“Oggi, dalle ore 10 alle ore 18 – ricorda Mazzocca ai cittadini – 500 punti informativi saranno dislocati in altrettante piazze italiane, nello specifico in 12 location abruzzesi: 4 nella provincia dell’Aquila a Sulmona (Piazza XX Settembre), Avezzano (Piazza Risorgimento), Carsoli (Piazza della Libertà) e L’Aquila (Corso Vittorio Emanuele); 3 in provincia di Teramo a Montorio al Vomano (Piazza Orsini), Giulianova (Piazza Fosse Ardeatine) e Teramo (Piazza Martiri della Libertà); 2 nella provincia di Pescara a Montesilvano in Piazza Marconi (antistante la Chiesa di S. Antonio) e in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) a Pescara; 3 in provincia di Chieti a Lanciano lungo Corso Trento e Trieste, a Vasto in Piazza Barbacani e a Chieti in Corso Marrucino”.

“In questa 1^ Giornata della Prevenzione Sismica verrà distribuito materiale informativo e fornite indicazioni sui temi della prevenzione sismica allo scopo di far conoscere gli strumenti fiscali (ad es. il Sisma Bonus e l’Eco Bonus) messi a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle proprie abitazioni”.

“Inoltre – continua il Sottosegretario – potranno essere prenotate visite gratuite sui fabbricati per valutare lo stato delle strutture. Saranno 200 i professionisti (architetti e ingegneri esperti in rischio sismico) che, nel secondo step, durante il Mese della Prevenzione Sismica dal 22 ottobre al 30 novembre, saranno a disposizione dei cittadini gratuitamente, recandosi, su richiesta dei proprietari, presso le abitazioni per effettuare una visita tecnica gratuita al fine di fornire una prima informazione sullo stato di rischio dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo.

“Le visite tecniche informative possono essere richieste da oggi 30 settembre al 20 novembre 2018, dal cittadino, tramite il portale www.giornataprevenzionesismica.it compilando l’apposito form di richiesta con i dati personali e dell’abitazione (anagrafica, toponomastica, tipologia costruttiva, destinazione d’uso) indicando le proprie disponibilità in termini di giorni e orari per la visita. Una volta acquisite le info, la piattaforma informatica verificherà le disponibilità dei professionisti nell’area. Verrà inviato un sms ed una e-mail con indicato il nominativo di chi effettuerà la visita. Entro dieci giorni dalla richiesta, il professionista contatterà il richiedente telefonicamente per concordare giorno e modalità della visita.

Dal 22 ottobre partiranno le visite di controllo.

Il professionista che vorrà porsi a disposizione per l’iniziativa dovrà preventivamente registrarsi sul sito http://www.giornataprevenzionesismica.it autocertificando alcune informazioni”.

“Diamoci una Scossa“ è promossa a livello nazionale da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e da quello degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei rettori Università italiane e Rete dei Laboratori universitari di Ingegneria Sismica.