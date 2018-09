Rifiuti Zero Abruzzo aderisce a Puliamo il mondo, appuntamento a Teramo il 30 settembre

gianluca Set 26,2018

Questa è la settimana dedicata a “Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana di “Clean up the World”, la più importante campagna mondiale di volontariato ambientale, promossa e organizzata da Legambiente per coinvolgere adulti e bambini in azioni concrete ed efficaci a favore dell’ambiente contro l’abbandono dei rifiuti.

Rifiuti Zero Abruzzo aderisce, insieme ad altre associazioni del territorio, all’iniziativa promossa da Legambiente Teramo con il patrocinio del Comune di Teramo.

Domenica 30 settembre si svolgerà un’azione di pulizia dai rifiuti abbandonati presso il Parco Fluviale Vezzola-Tordino, Fonte della Noce, Ponte degli Impiccati e Giardini Ivan Graziani. Un evento di volontariato e partecipazione civica che unisce cittadini e amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini sul tema della raccolta e differenziazione dei rifiuti, permettendo al contempo di riappropriarsi di spazi che l’abbandono dei rifiuti hanno reso inutilizzabili alla collettività.

“Chiediamo a tutti i cittadini una collaborazione attiva per dar seguito ad una iniziativa di elevato valore sociale, oltre che ambientale”.

Puliamo il mondo-Legambiente è anche in TV: da lunedì 24 settembre a domenica 30 tutti i giorni in diretta su Rai 3 alle 14.50.