Crognaleto: a Tottea inaugurazione della nuova Scuola Appenninica

gianluca Set 21,2018

Ieri mattina, in località Tottea di Crognaleto, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha presenziato all’inaugurazione della nuova Scuola Appenninica “San Giovanni Battista de La Salle”, complesso scolastico che accoglierà le classi della materna e delle elementari, una struttura modello, antisismica e tecnologicamente all’avanguardia, realizzata grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna attraverso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Dopo lo scoprimento della targa all’ingresso della scuola con la benedizione del Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, ha avuto luogo la visita al plesso e presentazione del nuovo modello di Scuola Appenninica con i saluti degli altri rappresentanti istituzionali presenti, dal Sindaco Giuseppe D’Alonzo alla Commissario Governativo Paola De Micheli, dall’Assessore al Turismo Regione Abruzzo Giorgio D’Ignazio all’Assessore alla Protezione Civile Emilia-Romagna Paola Gazzolo, alla presenza di molte autorità civili e militari e del Governo con il Sottosegretario ai Beni Culturali Gianluca Vacca.

“La micidiale azione congiunta neve-sisma del gennaio 2017 – dichiara Mazzocca – aveva irrimediabilmente danneggiato il vecchio plesso di Tottea, di fatto rendendo antieconomico un eventuale intervento di recupero rispetto all’opera di demolizione/ricostruzione. In luogo di un unico blocco strutturale una serie di piccoli aggregati funzionali armonicamente e reciprocamente integrati. Il plesso, infatti, è costituito da due blocchi (collegati da un terzo volume trasparente), rispettivamente il primo a destinazione polifunzionale, il secondo ospitante le aule scolastiche. Un doveroso e immenso ringraziamento va alla Regione Emilia-Romagna e, per essa, all’Assessore Paola Gazzolo, per l’importante atto di generosità operato nei confronti della comunità abruzzese quale ulteriore tassello di un sentimento di amicizia e fratellanza ormai decennale, iniziato con l’operato della PC emiliano-romagnola a seguito del terremoto aquilano del 2009 e rinsaldato dalla attività svolta dalla nostra protezione civile a Cavezzo (Mo) nell’emergenza sisma del 2012”.