Pineto: presentazione delle squadre di Calcio, Volley e Basket

gianluca Set 20,2018

Pineto. Le squadre di Calcio, Volley e Basket iscritte al campionato 2018/2019 si ritroveranno insieme, questa sera alle 21 nel Teatro Polifunzionale di Pineto per presentare la nuova stagione. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale di Pineto con l’intento di valorizzare l’operato delle varie realtà e augurare loro un campionato ricco di soddisfazioni. Le realtà coinvolte sono: l’Asd Pineto Calcio, Asd Borgo Santa Maria, Asd Gunners Torre San Rocco, Mutignano Calcio, Asd Scerne Calcio 20.14, Asd Real Pineto, Old Black Scerne Calcio a 7, Aston Villa Calcio a 5, Virtus Scerne Calcio a 5, Pineto Volley, ASI Pineto Sport Volley Femminile e Nuovo Pineto Basket.

“La nostra città – commentano il Sindaco, Robert Verrocchio, e l’assessore allo Sport del Comune di Pineto, Gabriele Martella – vanta molte realtà sportive che affronteranno anche quest’anno un duro campionato portando in giro, per l’Abruzzo e non solo, il nome della nostra cittadina o delle sue frazioni. Realtà preziose che meritano di essere valorizzate e sostenute, per questa ragione come Amministrazione abbiamo deciso di riunirle tutte in una serata per presentare insieme i campionati 2018/2019 delle squadre pinetesi di calcio, volley e basket. Pineto è una città ricca di sport e di sportivi, lo dimostrano anche i tanti eventi estivi legati a questo mondo, prima fra tutti la partecipata e apprezzata ‘Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico’. Nel nostro comune ci sono inoltre moltissime palestre e si praticano molte discipline e ovviamente vogliamo offrire il nostro sostegno alle loro attività. È nostra intenzione favorire la pratica sportiva dei più giovani e per questo stiamo lavorando a un progetto che possa avvicinare la scuola alle realtà sportive pinetesi, un progetto che presto vedrà la luce e che siamo certi troverà il favore delle famiglie e di tutti gli attori interessati”.