La regista Irene Dionisio oggi a Pescara

gianluca Set 20,2018

Oggi, giovedì 20 settembre 2018, sarà a Pescara la regista Irene Dionisio.

La regista parteciperà alla proiezione del suo film-documentario “Fieres d’etre putes” che avverrà alle ore 17.30 all’AURUM di Pescara, intervenendo al dibattito con il pubblico presente in sala.

Con questo appuntamento inizia il ciclo di proiezioni “Verso il Festival Laicità Cinema” che si terranno a Pescara giovedì 20, 27 settembre e 4 ottobre 2018 presso l’Aurum e presso il Museo Colonna, incontri in preparazione delle tre giornate centrali del Festival del 19, 20 e 21 ottobre 2018.

Irene Dionisio nata a Torino, nel 1986. Laureata in filosofia estetica e sociale all’Università di Torino, ha frequentato il Master in documentarismo diretto da Daniele Segre e Marco Bellocchio, e il Master IED diretto da Alina Marazzi.

Attraverso l’associazione Fluxlab, di cui è socia fondatrice, cura progetti culturali e artistici su tematiche quali l’integrazione, le politiche culturali e le questioni di genere.

La sua produzione artistica include videoinstallazioni e documentari, fra cui Sponde, Nel sicuro sole del nord e La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto atti. “Le ultime cose” è il suo primo lungometraggio di finzione. Dionisio è interessata a culture di genere e tematiche al femminile ed è la direttrice artistica di “Lovers”, festival cinematografico a tematica LGBTQI che si tiene a Torino.

FIÈRES D’ÊTRE PUTES di Irene Dionisio. In Francia successivamente al terzo “Pute Pride” finanziato da una prostituta parigina con i guadagni di una nottata di sesso sadomaso con un ministro, un gruppo di prostituti composto da trans, lesbiche, travestiti, etero tra i più noti del panorama parigino, hanno creato un sindacato in difesa dei diritti dei lavoratori del sesso, lo Strass. Un viaggio grottesco e toccante tra le minoranze che rispondono con fierezza e ombrelli rossi all’ipocrisia. Cinque personaggi per abbattere il tabù che sottende alla morale corrente.

Il ciclo “Verso il Festival Laicità Cinema” prosegue con le proiezioni

giovedì 27 settembre ore 17,30 Aurum sala Tosti

A CASA NON SI TORNA – storie di donne che svolgono lavori maschili

di Giangiacomo De Stefano e Lara Rongoni

giovedì 4 ottobre ore 17,30 Museo Vittoria Colonna

L’AMORE E BASTA di Stefano Consiglio (presente il regista)

La rassegna Laicità CINEMA è curata dall’ A.C.M.A. Associazione Cinematografica Abruzzese.

L’A.C.M.A. è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 2000 che ha, tra le sue finalità, quelle di diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva. Si propone in particolare di accrescere – ampliandola – la fruizione delle molte attività multimediali esistenti nel territorio, promuovendo anche attività produttive cinematografiche e audiovisive di soggetto abruzzese.

Da oltre diciotto anni l’Associazione propone sul territorio regionale e locale tantissime iniziative, rassegne, festival, incontri. L’Associazione ha acquisito, a livello anche organizzativo, una grossa esperienza maturata anche nell’organizzazione del “Festival del documentario d’Abruzzo – Premio Internazionale Emilio Lopez”. Grazie a questo l’A.C.M.A. possiede un archivio di oltre seicento documentari. Nei tre appuntamenti verranno presentati – tratti dall’archivio – quelli che affrontano e sviluppano il tema della edizione di quest’anno del Festival mediterraneo della laicità: “Sesso e società. Che genere di ingiustizie?”.