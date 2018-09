Elezioni Regionali, Rudy Di Stefano: “Il centrosinistra teramano solleciti i vertici PD a tornare al voto”

gianluca Set 05,2018

“È da irresponsabili continuare a giocare sulla data delle elezioni regionali. Dilatare i tempi del ritorno alle urne significa condannare la Regione Abruzzo alla paralisi completa. Il centrosinistra teramano, se non vuole essere complice di questo immobilismo, solleciti i suoi vertici” così Rudy Di Stefano, candidato consigliere alla Regione con il movimento civico di centrodestra Azione Politica di Gianluca Zelli.

“L’attuale amministrazione teramana non può essere sorda conoscendo la difficile situazione in cui versano le famiglie sfollate a seguito del sisma del 2016. La macchina della ricostruzione procede troppo a rilento e ne subiscono le conseguenze i cittadini – tuona Di Stefano – E non dimentichiamo che questa attesa rischia di tradursi in un grave spreco dei fondi europei di cui il nostro territorio ha profondamente bisogno”.

“Secondo lo Statuto e la legge elettorale, le elezioni devono tenersi entro tre mesi dalle dimissioni del Governatore e emblematico in tal senso è il caso del Friuli Venezia Giulia. Il ritorno al voto nei tempi stabiliti, a seguito delle dimissioni della Serracchiani, ha permesso alla Regione di riprendere il lavoro anche con ottimi risultati. L’Abruzzo – conclude Rudy Di Stefano – non può attendere oltre”.