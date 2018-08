Si allarga la struttura tecnica dell’ASC (Attività Sportive Confederate) Abruzzo

L’A.S.C. (Attività Sportive Confederate) è un ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno. L’Ente è presente e attivo su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di Comitati Provinciali e Regionali. L’A.S.C. si pone anzitutto come organo di riferimento e supporto per le Associazioni e le organizzazioni sportive affiliate, coordinandone le attività e assistendole nella gestione delle iniziative. L’ Ente promuove incontri di aggiornamento, fornisce consulenze, organizza gare, campionati ed eventi, sia sportivi che sociali, in ambito territoriale e nazionale. Le iniziative targate A.S.C. sono rivolte, infatti, a tutti coloro che amano lo sport e lo praticano secondo i valori della lealtà, della sana competizione e del fair play.

Partendo da questi presupposti, il Direttivo Regionale A.S.C. Abruzzo, composto dal Presidente Francesco Di Crescenzo e dai Presidenti Provinciali di Teramo Gabriele Di Giuseppe e di Chieti Francesco Colagreco, nella riunione del 20 agosto 2018, ha deliberato la nomina di figure capaci di incrementare la promozione e le attività dell’Ente. A Nicola Mincone, personaggio storico dello Sport Abruzzese, l’incarico di addetto alla comunicazione, Buzzelli Federica coordinatrice del pattinaggio a rotelle, Pizzica Elisa coordinatrice della ginnastica ritmica, Arcieri Mario coordinatore del podismo su strada, Falasca Elisa coordinatrice danza classica, moderna e hip-hop. Mentre ai Presidenti del Comitato Provinciale di Teramo Gabriele Di Giuseppe e di Chieti Francesco Colagreco il Direttivo ha assegnato la delega alla Formazione dei nuovi dirigenti, inoltre a Di Giuseppe è stato chiesto di occuparsi della promozione e diffusione dell’atletica leggera tra le Società affiliate ad A.S.C. Di Giuseppe, Direttore tecnico dell’ Atletica Vomano e già Presidente provinciale e Vice-presidente regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera si è detto soddisfatto di quanto fatto fin qui dal comitato regionale abruzzese dell’ASC ed entusiasta di poter mettere a disposizione di tutta la comunità sportiva regionale dell’ A.S.C. la propria esperienza tecnica e dirigenziale.