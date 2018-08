Rally dell’Amicizia: 45 equipaggi Porsche alla scoperta del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga

gianluca Ago 28,2018

La Porsche insieme alla Ferrari, non è solo una macchina, ma un’icona di stile. Dal 31 agosto e 2 settembre gli abruzzesi potranno ammirare da vicino modelli che hanno fatto la storia della casa automobilistica tedesca grazie al Rally dell’Amicizia organizzato dal Porsche Club Ufficiale Abruzzo Molise: un viaggio di tre giorni che parte a Giulianova attraversando il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e due Province: Teramo e L’Aquila.

“Non si tratta di una gara – ha specificato il presidente del Club, Giorgio Di Felice nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina in Provincia con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, Giorgio D’Ignazio, del presidente Renzo Di sabatino, della consigliera provinciale Federica Vasanella – l’abbiamo chiamato Rally per devozione ma non c’è alcuna competizione. Le auto sfilano sulle strade attraversando posti molto suggestivi per la gioia di residenti e turisti”. Per rispettare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi il numero dei partecipanti è stato limitato a 45 equipaggi provenienti dal Friuli , dal Trentino e dalla Slovenia oltreché, naturalmente, dall’Abruzzo. “Equipaggi ed auto importanti – ha sottolineato Di Felice – diciamo che ci saranno parecchie blasonate”.

L’obiettivo è duplice: mantenere alta l’attenzione sulle regioni del Centro Italia che seppur colpite dal sisma conservano intatto il loro fascino naturalistico e storico e, quindi, onorare il progetto “ Cuore D’Italia “ per rivitalizzare le zone colpite anche con le raccolte fondi, è il caso di Poggio Cancelli dove anche grazie al Porsche Club si sta ricostruendo la scuola crollata nel 2016.

“La parola chiave è turismo – ha dichiarato l’assessore regionale Giorgio D’Ignazio – parliamo di un target importante per la nostra regione che, fra l’altro, vanta una tradizione motoristica di alto livello. Gli equipaggi vedranno quello che più ci caratterizza dal mare, all’interno fino all’alta montagna”.

La Provincia, come ha ricordato Di Felice, ha sostenuto da subito l’iniziativa anche grazie alla fattiva collaborazione della consigliera provinciale con delega al turismo, Federica Vasanella: “Si tratta di iniziative che hanno un largo seguito, sono molto suggestive e vengono rilanciate a livello nazionale ed europeo da tutto il circuito dei Club Porsche” ha sottolineato. Il presidente Renzo Di Sabatino ha lodato gli organizzatori per le sinergie che hanno saputo creare con il territorio, le imprese e gli enti locali: “Sappiano che non è semplice – ha detto in conferenza stampa – e c’è stato il giusto dosaggio per una manifestazione che ha un evidente risvolto turistico e che valorizza prodotti e culture dei luoghi”.

Il programma

31 Agosto Arrivo Giulianova sistemazione Hotel 4 stelle

Ore 19,30 GUSTO BEACH aperitivo e cena

1 Settembre Partenza ore 8,30 – Castelli –

RIFUGIO Mucciante Campo Imperatore ( breve sosta )-

Fonte Cerreto ( base Funivia – Strada del VASTO

SP Capannelle – Ponte a stecche LAGO CAMPOTOSTO –

Poggio cancelli- Mascioni – SP DEI PARCHI

La Rocchetta ( Ristorante tipico )

Teramo -Piazza Martiri Giulianova ore 17.00

CENA

2 Settembre partenza ore 9.00 Colline Vibratiane –

Civitella del Tronto Fortezza Borbonica visita

CANTINA PEPE Pranzo (cucina tipica Abruzzese)