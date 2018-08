Riparte lo “Scambialibro” con un evento speciale

gianluca Ago 27,2018

Detto Tra Noi inaugura la stagione di Scambialibro 2018/2019 con un evento particolare: uno Scambialibro viaggiante, alla scoperta di luoghi suggestivi del nostro Abruzzo, assieme a un nuovo ed emergente autore abruzzese.

Domenica 2 settembre si partirà alla volta della Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino di Sangro” per una facile escursione all’interno della riserva accompagnati dalle guide della lecceta, fino al cimitero britannico sulla sommità della collina. Poi visita alla vicina Abbazia di S.Giovanni in Venere, affacciata sul mare, per visitare la chiesa e il chiostro, sempre con l’ausilio delle guide locali. E infine spostamento al trabocco “Sasso della Cajana” in località Vallevò (CH), dove, letteralmente sul mare, si terrà lo Scambialibro che vedrà ospite Walter Miraldi, autore emergente di Castel di Sangro con il suo romanzo “Rock ‘N’ Rust” (Lupi Editore). Dialogherà con lui Giuseppe Tellone.