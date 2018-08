Nuovo grande evento per promuovere la natura a Roseto e Pineto: in bici verso il fiume Vomano

gianluca Ago 17,2018

Roseto. Questa stagione estiva 2018 è stata animata da innumerevoli attività promosse dalle Guide Del Borsacchio con le grande associazioni ambientaliste per promuovere l’ambiente, la Riserva Borsacchio e forme di turismo sostenibile. I risultati sono stati incredibili ed oltre le attese.

“Continuiamo quindi a valorizzare la nostra natura portandola come un volano per il turismo con la nuova escursione gratuita ed aperta a tutti e questa volta coinvolgeremo, oltre al comune di Roseto Degli Abruzzi, anche il Comune di Pineto” afferma Marco Borgatti direttore del corso Guide del Borsacchio.

” In bici dal Borsacchio verso il Fiume Vomano” è il titolo che porterà una grande evento nella nei Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Pineto, offrendo, gratuitamente, un’opportunità di scoperta del territorio e dei luoghi storici delle due città. Una facile pedalata in pianura adatta a tutti di circa 5km in totale pianura verso luoghi magici e suggestivi.

Organizzato da FIAB, WWF, Guide Del Borsacchio, Roseto Cammina e ErbAmata che forniranno guide ed esperti alla scoperta delle antiche risaie del Vomano, della natura e della storia del fiume.

In collaborazione con le grandi associazione ambientaliste: Legambiente, Italia Nostra, Centro Studi Cetacei e con le associazioni di tutela ambientale come le Guardie Ambientali e delle Giacche Verdi e con l’Oasi WWF Calanchi di Atri. Con la partecipazione del Circolo Chaikana, Abruzzo Beni Comuni, No Triv, Guide del Cerrano, Brucare, e con l’aiuto dei richiedenti asilo del Residence Felicioni. Patrocinato dal Comune di Roseto Degli Abruzzi, Comune di Pineto e Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Grazie agli esperti del WWF, dell’Oasi WWF di Atri e delle altre associazioni si parlerà dei tesori delle città, legando divulgazione scientifica sugli habitat di fiume con la storia contadina locali. Unendo tradizioni, storia e conoscenza attualizzata degli antichi rimedi naturali delle erbe spontanee.

Nella sua semplicità, è volto a sensibilizzare turisti e cittadini al rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza diretta dei luoghi scoprendone le particolarità .

Partenza da Pineto – Piazza Druda ore 17.00 – Il percorso segue la ciclabile verso Nord fino al ponte del Vomano

Partenza Roseto Ore 17.00 dal Lido Celommi – dopo ciclo escursione alla ciclabile del Borsacchio verso sud lungo il nuovo percorso ciclabile.

Ore 17.30 – Raduno delle due carovane sulla ciclabile del Vomano lato Pineto

Ore 18.30 –Arrivo al bosco di pioppi sul Vomano con rinfresco offerto ai partecipanti con illustrazione delle antiche risaie, della natura e sull’uso delle erbe spontanee.

“Vogliamo ringraziare i molti produttori locali, le attività commerciali di Roseto e Pineto ed il MIT per averci donato tutto il necessario per lo svolgimento dell’escursione”.