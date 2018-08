Giulianova: caso Diop. Il sindaco controbatte alla Lega: “Sono sceso in campo per ribadire che Giulianova non è razzista”

Giulianova. “Prendo atto, a seguito della conferenza stampa della Lega con corredo di attacchi nei miei confronti, peraltro anticipata qualche giorno prima dal maldestro intervento di Fabrizio Retko cui la stampa stessa ha dovuto far notare di avermi attribuito cose non vere, che la politica, da scienza ed arte della civile convivenza, è diventata una Babilonia”.

Inizia così il sindaco Francesco Mastromauro nel controbattere alle accuse lanciategli dagli esponenti della Lega nella conferenza stampa indetta sul caso Ibrahima Diop.

“Nel corso della conferenza stampa sono stato accusato, in primo luogo, di avere emesso, io avvocato penalista e da sempre garantista, una sorta di sentenza senza appello nei confronti degli impiegati della ASL, bollandoli oltretutto come razzisti. Falso. Vadano, i signori della Lega”, continua Mastromauro, “a rivedere le mie interviste rilasciate alle televisioni abruzzesi ed apparse anche su alcuni siti di informazione on-line, ma ancor più la ripresa integrale della conferenza stampa dello scorso 3 agosto effettuata sul canale Fb di una nota emittente radiofonica locale. Non c’è trucco e non c’è inganno. Scopriranno così di aver preso una cantonata colossale. Ho infatti ribadito in quella occasione che sarà la Magistratura ad accertare i fatti e le responsabilità. Che, ove accertati i fatti, questi dovranno essere condannati con forza. Che l’episodio, attendendo sempre le risultanze dell’Autorità giudiziaria, se dovesse essere andato come denunciato da Diop a mio modo di vedere non costituisce un episodio di razzismo ma di mancato rispetto verso un essere umano, a prescindere dal colore della sua pelle. E che quella giuliese, ed è questo il punto fondamentale per cui sono sceso in campo volendo la conferenza stampa, è una comunità civile, aliena da ogni tentazione razzista. Ho anche aggiunto – conclude il sindaco – che nessuno può permettersi di infamare o ingiuriare alcuno, e che questo episodio non doveva essere politicizzato come non doveva esserlo l’altro dell’aggressione da parte di un cittadino di origini senegalesi ai carabinieri, che sono andato a trovare esprimendo loro la solidarietà mia e della città e per i quali ho inviato una nota di elogio al Comando Generale dell’Arma. Passaggi che sono stati giudicati di grande equilibrio, per la pacatezza e per l’assenza di facili isterismi, di irrigidimenti ideologici e di prese di posizione preconcette. Ma la Lega, non innocentemente, sulla questione ci ha voluto mettere la sua bella bandierina. E l’ha piantata proprio per strumentalizzarla a fini elettorali”.