Tortoreto: conto alla rovescia per il Palio del Barone

gianluca Ago 09,2018

Tortoreto. Tutto pronto per la prima serata e debutto in grande stile per il corteo del Palio del Barone giunto alla 18° edizione ininterrotta, sabato, 11 agosto, ore 21,30, Lungomare centrale di Tortoreto. Quest’anno, le principali figure storiche, Barone, Baronessa e Gran Dama, sono state rivoluzionate con l’arrivo, rispettivamente, di: Cristiano Scarpantonio, Martina Zacchei e Letizia Albii. Il Barone sarà impersonato da Cristiano Scarpantonio, giovane Sottufficiale dell’Esercito Italiano, nato a Teramo il 12 maggio 1984, ma originario di Nereto, dove vivono i genitori e il fratello. Laureato in Scienze Politiche della facoltà Tuscia di Viterbo, ricopre il ruolo di Maresciallo effettivo presso il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore con sede a Bracciano(RM). Il suo tempo libero lo divide tra palestra, corsa e viaggiare. Mentre, il ruolo di Baronessa, sarà impersonato da Martina Zacchei, fidanzata proprio con il giovane militare. Nata a Sant’Omero il 15 febbraio 1992, vive a Tortoreto con il fratello di 22anni e i genitori, quest’ultimi gestiscono la ditta di onoranze funebri “Di Serafino Angelo”. È Laureata in Scienze dell’educazione e della formazione, svolge la professione di educatrice di nido, con alle spalle uno stage formativo presso l’asilo nido comunale di Tortoreto. Ama ballare, viaggiare e naturalmente, i bambini. Il Barone e la corte sono avvisati. Altro ruolo importante sarà la figura della Gran Dama e custode delle chiavi della città, anche lei una giovanissima di Tortoreto, Letizia Albii. È nata a Sant’Omero il 13 giugno 1998, vive a Tortoreto con i genitori e i nonni, visto che è figlia unica. Con un grande spirito di abnegazione verso il prossimo frequenta il primo anno di corso di laurea infermieristica presso l’Università politecnico delle Marche, sede Ascoli Piceno. Nel tempo libero frequenta gli amici per poter andare a pattinare, ballare, cantare, ma soprattutto trascorrere le giornate ad aiutare il prossimo prestando servizio presso la Croce Rossa Italiana – comitato di Giulianova, sia come volontaria soccorritore 118, in possesso dell’attestato di primo soccorso e Full D, sia come simulatrice per esercitazioni CRI o allenamento squadre. Fino a due anni fa è stata una volontaria di primo soccorso presso la Confraternita della Misericordia di Tortoreto, prestando servizio attraverso trasporti ospedale-casa e assistenza manifestazioni pubbliche e private.