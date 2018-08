Il 9 agosto presentazione alla Torre di Cerrano del libro di Alessandra Gasparroni “Vivi l’Italia”

gianluca Ago 08,2018

Pineto. E’ in programma giovedì 9 agosto, alle ore 20.30 nella splendida location della Torre di Cerrano, la presentazione del nuovo libro dell’antropologa Alessandra Gasparroni dal titolo Vivi l’Italia. Il volume, edito per la casa editrice teramana Ricerche&Redazioni, si compone di 144 pagine illustrate su carta naturale di pregio delle Cartiere Fedrigoni, cucito e rilegato artigianalmente. Il lavoro può essere considerato una sorta di “Grand Tour del nostro secolo, che conduce il lettore a visitare o rivisitare luoghi italiani molto conosciuti o mai percorsi. Scorci d’Italia sui quali ancora tanto può dirsi. Curiosità e realtà di un vissuto che riemerge, a tratti, durante questo viaggio ideale dove, tra le pieghe di antichi costumi tradizionali d’Abruzzo e Molise, di simboli fittili delle Puglie, di rifugi cari a personaggi come Leopardi, giovane favoloso, ognuno troverà esaudito il proprio desiderio di conoscere”. Dialogherà’ con l’autrice lo storico e giornalista Sandro Galantini.