Atletica Vomano: Marcheggiani Campione Regionale di corsa

gianluca Ago 04,2018

In occasione della IX edizione di “Collina Dragonara”, manifestazione di corsa su strada riservata alle rappresentative Regionali cadetti del centro Italia, valevole per il trofeo “Paolo Di Giampaolo” sono stati assegnati i titoli Regionali cadetti di corsa su strada. Nella manifestazione che si è svolta lo scorso 30 giugno, Francesco Marcheggiani si è laureato Campione Regionale coprendo la distanza della gara di mt 2.700 con il tempo di 8’40”, vice campione Regionale il compagno di squadra Samuel Borraccino che ha impiegato il tempo di 9’03”. All’evento erano presenti le rappresentative di pari età delle Regioni limitrofi Marche e Molise, la competizione cadetti (14-15) è stata vivacizzata sin dall’inizio dall’ ancora quindicenne Francesco Marcheggiani che ha imposto un elevato ritmo alla gara, staccando gli avversari, non gestendo nei migliori dei modi la distribuzione dello sforzo, si è visto superare di 6” nel tratto finale dal marchigiano Riccardo Piccioni dell’Asa Ascoli, al 4° posto assoluto Samuel Borraccino. A Termine della manifestazione tecnici e Dirigenti del Club Teramano, hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti in questa prima parte della stagione con il nuovo progetto di avviamento e orientamento allo Sport del “Centro Coni” Atletica Vomano che mira a valorizzare talenti nel pieno rispetto della giovane età.