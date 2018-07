IX Premio Speciale IZSAM G. Caporale per un filmato sulla relazione uomo-animale

gianluca Lug 31,2018

Teramo. Il bando e la scheda d’iscrizione del IX Premio Speciale IZSAM G. Caporale sono disponibili sul sito web dell’Istituto: www.izs.it.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” ha istituito nel 2010 il Premio Speciale IZSAM G. Caporale, all’interno del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di Venanzo”, per veicolare la conoscenza e la sensibilità nei confronti degli animali e del loro benessere attraverso il mezzo comunicativo del cinema.

L’IZSAM assegna ogni anno il Premio al miglior filmato sulla relazione uomo-animale, anche in forza del ruolo che ricopre dal 2004 di Centro di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale per il Benessere Animale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti della complessa interazione tra persone e animali negli ambienti di vita contemporanei.

Sono ammessi filmati di una durata che va da 5 a 15 minuti. Il 1° Premio consiste in € 700,00 a titolo di parziale rimborso spese. Non ci sono limitazioni in merito alla forma artistica dei cortometraggi che possono essere di stampo documentaristico o cinematografico. I filmati vanno spediti in formato DVD, entro il 5 ottobre 2018 all’indirizzo:

Comunicazione Istituzionale – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” – Campo Boario – 64100 Teramo.

Oggi questo tema è al centro del dibattito politico internazionale poiché i cittadini e i consumatori europei nel corso degli anni sono diventati molto più attenti alle condizioni di vita degli animali, sempre più impiegati in contesti educativi, in attività commerciali e ricreative, in ambito scientifico e terapeutico. È accresciuto anche il valore sociale e affettivo degli animali da compagnia considerati veri e propri componenti della famiglia: ci sono riscontri scientifici sul fatto che giocare con il proprio cane fa liberare nell’organismo grandi quantità di ossitocina, ovvero l’ormone legato all’affettività verso la prole.