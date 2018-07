Record di adesioni per il Summer Campus dell’Atletica Vomano

gianluca Lug 30,2018

La 21° edizione del Summer Campus 2018 dell’Atletica Vomano si è conclusa con un record di adesioni. Gli iscritti sono stati 716, suddivisi nei turni compresi dal 18 giugno al 28 luglio, con le rispettive colonie marine dei Comuni di Castellalto, Notaresco, Cellino Attanasio e coloro che hanno partecipato al solo turno pomeridiano. Per prima a scendere in spiaggia i minori di Castelnuovo (versante Vomano) nel periodo 18 al 30 giugno con 184 adesioni, di cui 125 per metà giornata con attività al mare in località di Roseto degli Abruzzi, e 59 per l’intera giornata, mattina al mare e pomeriggio in collina presso il Country house S. Pietro di Morro D’Oro. Successivamente è stata la volta dei coetanei di Castellalto (versante Tordino) a Giulianova lido, nel periodo 02 al 14 luglio, al mare per i 61 ragazzi della metà giornata e n. 57 per l’intera giornata, mare al mattino e in collina il pomeriggio.

Nell’ambito della colonia marina dei minori, il Comune di Castellalto ha promosso il progetto di prevenzione e integrazione di attività ludiche-ricreative, denominato “Lo sport ti fa bello, ma non bullo” seguito da due figure professionali specifiche per il progetto e cofinanziato dalla Fondazione Tercas. Lo stesso Comune di Castellalto ha affidato, attraverso bando pubblico, anche la gestione della colonia marina riservata alla terza età nel periodo dal 2 al 14 luglio. Nel periodo 2 al 14 luglio nella spiaggia Roseto degli Abruzzi, si è svolta il 1° turno della colonia marina del Comune di Notaresco con circa 120 iscritti e con la presenza nel 2° turno dal 16 al 28 luglio di altri n. 98 minori.

Nel periodo dal 16 al 28 luglio con turno unico si è svolta la colonia estiva del Comune di Cellino Attanasio per l’intera giornata, mattino mare e pomeriggio in collina, formula che si è rivelata di elevata qualità, sulla base dei risultati emersi dai questionari di gradimento compilati dai giovani partecipanti a fine turno. Inoltre, nel turno pomeridiano del periodo dal 18 al 27 luglio, anche i bambini e ragazzi dei territori di Morro D’Oro e di Notaresco hanno avuto la possibilità di partecipare al progetto. In particolare, il Comune di Notaresco ha patrocinato il progetto “Lo sport ti porta in vacanza” mettendo a disposizione delle famiglie il servizio trasporto gratuito.

“I doverosi ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti, ai genitori, agli impiegati, agli autisti, ai sindaci e amministratori dei Comuni interessati per aver creduto nel nostro progetto, avviato da anni sull’intero territorio della vallata del Vomano, allo scopo di contribuire alla crescita psico-fisica dei giovani, mettendo a disposizione un’offerta integrata che risponde alle esigenze delle nuove generazioni. Tutto questo è reso possibile grazie ad uno staff giovane, dinamico e competente, oltre a delle strutture convenzionate all’altezza della situazione: Lido “la Vela”, Lido “Paola”, Country house S. Pietro, Lido “D’Abruzzo” ha affermato il direttore tecnico del progetto, Gabriele Di Giuseppe.