Roseto: autoporto l’intervento dell’Associazione ”Il Punto”

gianluca Lug 24,2018

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Associazione ”Il Punto” di Roseto degli Abruzzi a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Avv. Sabatino Di Girolamo in relazione all’indagine che la Regione Abruzzo svolgerà per favorire investimenti nella zona dell’ex Autoporto della Città:

“Assistiamo nuovamente ad un cambio di rotta dell’Amministrazione Di Girolamo la quale, affidandosi alle parole del Primo Cittadino rosetano, rende nota la necessità di ricorrere all’intervento della Regione Abruzzo per lo svolgimento di un’indagine finalizzata all’individuazione di aziende pronte ad investire nell’area dell’ex Autoporto. Sorge spontanea, a questo punto, una domanda: “Dove sono finite le realtà aziendali che si erano dette pronte ad operare proprio nella zona dell’ex Autoporto e di cui il Sindaco ha fatto menzione più di una volta nei mesi scorsi?” Appare chiaro che in realtà nulla sia stato concretamente fatto da questa Amministrazione per tentare il rilancio di un’area del Comune che stenta a decollare, nonostante le intrinseche potenzialità sia di natura industriale sia commerciale. L’auspicio é che alle tante parole pronunciate il governo della Città possa anche affiancare fatti concreti capaci di garantire il benessere della collettività e la crescita economica del territorio”.