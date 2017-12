Sisma: consegnate 20 SAE al Comune di Cortino

gianluca Dic 30,2017

Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha partecipato alla cerimonia di consegna di ulteriori 20 SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) al Comune di Cortino dislocate su cinque aree rispettivamente nelle frazioni Vernesca (n.1), Cortino (n.5), Pagliaroli (n.7), Casanova (n.4) e Collegilesco (n.3).

“In Abruzzo sale a 110 il numero delle SAE consegnate sulle 238 ordinate, pari al 47,80% – spiega Mazzocca – Un risultato importante se si considera che gli effetti del sisma sulla nostra regione decorrono prevalentemente dalle scosse del 18 gennaio scorso. Gli insediamenti di Cortino sono tra quelli posti a quota più elevata (con particolare riferimento a Cortino, Pagliaroli e Venesca). Pertanto, unitamente alle SAE di Rocca S.Maria, sono stati oggetto di adeguata revisione progettuale in relazione al maggior carico da neve previsto dalla norma vigente, fatto che ha comportato la realizzazione di SAE a struttura rinforzata con maggior sezione delle pareti rispetto alle SAE installate presso altri Comuni”.,

“Sulla scorta del disposto dell’Accordo Quadro 1238/2016 per la fornitura delle SAE a cui ha aderito la Regione Abruzzo e del relativo capitolato tecnico – conclude Mazzocca – la realizzazione degli insediamenti che vengono consegnati in data odierna è stata rispettosa dei tempi contrattuali”.